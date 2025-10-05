Ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη με το 2-1 επί του Ολυμπιακού και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι απολύτως ικανοποιημένος από την ομάδα του, όπως έδειξε και στις δηλώσεις του.

Οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ αλλά κατάφεραν στο δεύτερο ημίχρονο να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους, με τον προπονητή του να έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος.

«Σίγουρα ένα παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό δίνει ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Για εμένα πάντα έτσι είναι. Σε κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο. Έτσι ήταν πριν, έτσι θα είναι και σε κάθε επόμενο παιχνίδι. Η ομάδα που έχει το πιο καθαρό μυαλό, που είναι πιο έξυπνη και θα μπορεί να κρατήσει ισορροπία, θα έχει καλύτερες πιθανότητες να υπερισχύσει στο τέλος», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν τόσο κακά. Απέναντι στον Παναιτωλικό, τη Μακάμπι, ακόμα και με τον Αστέρα, αλλά δυστυχώς κάτι μας έλειπε. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε, με τον Αστέρα χάσαμε λίγο τη συγκέντρωση στο να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Στο Βίγκο ήταν μία εντελώς διαφορετική κατάσταση. Σήμερα καταφέραμε και αντιδράσαμε, παρ’ όλο που ξεκινήσαμε χωρίς πολλή αυτοπεποίθηση. Όμως βήμα, βήμα, ειδικά μετά το ημίχρονο τα αφήσαμε όλα εκτός γηπέδου και παίξαμε με πολλή ένταση».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε πως «κάποιες φορές όλοι κρίνουν μόνο το αποτέλεσμα. Υπήρχε ένα συναίσθημα ότι έχει γίνει κάποια καταστροφή. Εντάξει εδώ και δύο εβδομάδες τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά για εμάς. Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα, δύσκολα ταξίδια. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις όπως είπα πρέπει να κοιτάμε βαθιά μέσα στην ομάδα, ποια είναι η θέληση για αντίδραση, για μάχη, για δημιουργία.

Γύρω από την ομάδα υπάρχουν πολλά συναισθήματα και αν αφήσουμε το μυαλό μας επηρεαστεί από συναισθήματα και ιστορίες θα χάσουμε την ισορροπία. Αυτό θα ήταν πρόβλημα. Σήμερα δείξαμε ότι την έχουμε αυτή την ισορροπία».