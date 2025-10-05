Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Κηφισιάς κάνοντας ανατροπή με 10 παίκτες και ο Μάρκο Νίκολιτς έριξε τα καρφιά του για τη διαιτησία με όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Η Ένωση έμεινε πίσω με 2-0 από νωρίς, μείωσε σε 2-1 και με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρέλβας. Παρ’ όλα αυτά, με γκολ των Γιόβιτς και Μαρίν πήρε τη νίκη με 3-2, με τον προπονητή της να τη χαρακτηρίζει την πιο σημαντική, μέχρι τώρα, στη σεζόν.

Στη συνέχεια πάντως, στη συνέντευξη Τύπου, ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στη διαιτησία, ρίχνοντας τις μπηχτές του.

«Όπως είπα και στους παίκτες πριν τα ματς, έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί από οτιδήποτε γίνεται γύρω μας. Δεν είμαστε ανόητοι και αφελείς, αλλά πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι. Φτιάχνουμε μια νοοτροπία για να μπορούμε να τη διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις και απόλαυσα τη νίκη. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, αλλά θα δίνουμε το 100% για να τα καταφέρνουμε», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Ήμουν ξεκάθαρος. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει, δεν είμαστε αφελείς, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και σταθεροί. Αυτό δίνει κίνητρο στους παίκτες. Δεν είμαστε παιδιά, γίνεται σε σερί ματς και είμαστε στην αρχή ακόμα. Δεν θέλω να σχολιάσω μια απόφαση μόνο. Είμαι προπονητής 25 χρόνια και αναγνωρίζω τα λάθη όλων. Αν κάποιος παίκτης χάσει ευκαιρία η κάνει λάθος εδώ είμαστε να το διορθώσουμε. Κι εγώ κάνω λάθη και οι διαιτητές.

Είδαμε πως επικοινωνούσαν με εμάς, με τους παίκτες στον πάγκο. Η UEFA υπογραμμίζει τη λέξη σεβασμό. Εγώ προσπαθώ να δείχνω σεβασμό σε όλες τις ομάδες και για να λάβεις σεβασμό πρέπει να τον δείχνεις. Υπήρχαν πράγματα που με κάνουν να λυπάμαι για το ποδόσφαιρο συνολικά. Ελπίζω να μην υπάρχει δόλος σε βάρος της ΑΕΚ. Είμαστε πρώτοι, αν είχαμε χάσει δεν θα έκλαιγα».