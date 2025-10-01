Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και ο διαιτητής θα είναι ο Χαρμ Όσμερς από τη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 1η θέση, μαζί με την ΑΕΚ, έχοντας 13 βαθμούς, οι «ασπρόμαυροι» ακολουθούν με 11 και η αναμέτρησή τους το βράδυ της Κυριακής (5/10) έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Διαιτητής, λοιπόν, στο παιχνίδι της Τούμπας θα είναι ο Όσμερς από τη Γερμανία, ο οποίος έχει σφυρίξει κι άλλους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, την περσινή σεζόν είχε σφυρίξει στα παιχνίδια Άρης – Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1, όπως και στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-1 στα play off.

Αναλυτικά οι ορισμοί για την 6η αγωνιστική

Σάββατο 4/10

18:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας: Κουκουλάς (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Κατόπης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς)

18:30 ΟΦΗ-Άρης: Τζήλος (Μηνούδης, Διαμαντής, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

20:30 Λάρισα-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Τομαράς)

Κυριακή 5/10

18:00 Κηφισιά-ΑΕΚ: Βεργέτης (Κωνσταντίνου, Μάτσας, 4ος Τικόζογλλου, VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου)

18:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός: Κόκκινος (Δέλλιος, Νίκζας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Όσμερς (Σάαλ, Γκίτελμαν, 4ος Φωτιάς, VAR: Πφάιφερ, Τζήλος)

21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Πάτρας, Νταβέλας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης)