Στα κατεχόμενα βρέθηκε ο Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στους Τουρκοκύπριους και κάλεσε την UEFA και τη FIFA να βάλουν τέλος στο εμπάργκο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις.

Μπορεί να έχει τη γερμανική υπηκοότητα και να φορούσε τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας, η καταγωγή του όμως είναι από την Τουρκία και αυτό δεν το ξεχνάει. Το έκανε, άλλωστε, σαφές και αυτές τις μέρες με την επίσκεψή του στα κατεχόμενα, όπου συναντήθηκε με αθλητές αλλά και με τον ηγέτη των Τουρκοκύπριων, Ερσίν Τατάρ.

Ο Οζίλ, για τον οποίο ο λόγος, συζήτησε με τον Τατάρ το πώς μπορεί να βρεθεί λύση για να συμμετέχουν οι Τουρκοκύπριοι σε διεθνείς διοργανώσεις και κάλεσε την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία να βάλουν τέλος στο εμπάργκο που είναι σε ισχύ.

Ο παλαίμαχος Γερμανός ποδοσφαιριστής τόνισε ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων και ότι θα πρέπει να αναδειχθεί το θέμα σε διεθνές επίπεδο ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και τη σχετική ανάρτηση στα social media μετά τη συνάντησή του με τον Τατάρ.