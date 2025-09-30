Η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί για την Euroleague άλλαξε ημερομηνία και αντί για τις 26 Μαρτίου, θα διεξαχθεί τελικά στις 10 του ίδιου μήνα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας πως η εκτός έδρας αναμέτρηση της 26ης Μαρτίου με την Παρί, έπειτα από ενημέρωση της Euroleague για μη διαθεσιμότητα γηπέδου από τη γαλλική ομάδα για εκείνη την ημερομηνία, μετατέθηκε στις αρχές του ίδιου μήνα και συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου.

Συνεπώς το ματς Παρi-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου στις 20:45 τοπική ώρα».