Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα διπλό στο Αγρίνιο το βράδυ της Κυριακής (28/9) που το είχε ανάγκη, με το γκολ του Άλεξ Γερεμέγεφ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, φτάνοντας στην πρώτη νίκη του στην εφετινή Stoiximan Super League.

«Κάθε ρόλος μετράει, κάθε παίκτης είναι σημαντικός. Αυτό σημαίνει να είσαι ομάδα – να εμπιστεύεσαι, να μοιράζεσαι την ευθύνη και να πανηγυρίζεις μαζί στο τέλος. Και όταν όλοι δίνουν το μερίδιό τους, η ομάδα γίνεται ασταμάτητη. Περήφανοι ξανά», έγραψε ο Κόντης στο λογαριασμό του, περνώντας μέσα απ’ τα λόγια του όλα τα σωστά μηνύματα.