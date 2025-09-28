Με τον Γερεμέγεφ να σκοράρει στο 95′ ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με το 2-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και παρέμεινε στο -8 από την κορυφή, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι «πράσινοι» ήθελαν οπωσδήποτε να δώσουν συνέχεια στη νίκη επί της Γιουνγκ Μπόις στο Europa League και μπήκαν στο παιχνίδι παίρνοντας από το ξεκίνημα την κατοχή της μπάλας με στόχο να κάνουν το παιχνίδι τους. Στο 15′, όμως, οι γηπεδούχοι φώναξαν για πέναλτι σε χέρι του Τσέριν, ο διαιτητής είδε τη φάση στο VAR και έδειξε την άσπρη βούλα και ο Αγκίρε εκτέλεσε στο 18′ για το 1-0.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έμεινε, έτσι, πίσω στο σκορ και παρά το γεγονός ότι συνέχιζε να έχει την κατοχή της μπάλας δυσκολευόταν να γίνει απειλητική. Η πρώτη φάση για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 32′ με το πλασέ του Τζούριτσιτς που απέκρουσε με το πόδι ο Τσάβες και στο 36′ είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μπακασέτα που δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά μετά το γύρισμα του Τζούριτσιτς.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε, επομένως, με τον Παναιτωλικό να έχει το προβάδισμα, στο δεύτερο όμως και συγκεκριμένα στο 57′ ο Τετέ με ωραία κίνηση και τελείωμα εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Οι «πράσινοι» είχαν, πλέον, την ψυχολογία με το μέρος τους και πίεζαν στη συνέχεια για το δεύτερο γκολ, με τους γηπεδούχους να είναι σε θέση άμυνας για να κρατήσουν το σκορ.

Ο Κόντης προσπαθούσε με τις αλλαγές του να βρει τη λύση και τελικά ένας από τους παίκτες που έβαλε έκανε τη διαφορά. Ο λόγος για τον Γερεμέγεφ, ο οποίος στο 95′ με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Σάντσες νίκησε τον Τσάβες και έγραψε το 1-2, χαρίζοντας την πρώτη νίκη στον Παναθηναϊκό.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (77’ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, (43’ λ.τρ. Κοντούρης) Ματσάν, Εστέμπαν, Μίχαλακ (70’ Σμυρλής), Ενκολολό, Αγκίρε (70’ Άλεξιτς).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (83’ Σιώπης), Τσέριν (56’ Ρενάτο Σάντσες), Τετέ, Μπακασέτας (83’ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (56’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (75’ Γερεμέγεφ).