Η FIFA και η UEFA θα αποφασίσουν στις 2 Οκτωβρίου αν θα αποκλείσουν ή όχι το Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις και τα ΜΜΕ της χώρας αναφέρουν τα ονόματα πέντε χωρών που είναι αντίθετες με κάτι τέτοιο.

Οι πιέσεις είναι συνεχείς και έντονες προς την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ λόγω όσων γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας, από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί η Ρωσία λόγω του πολέμου στο Ισραήλ.

Έτσι, όπως έγινε γνωστό, στις 2 Οκτωβρίου όλα τα μέλη των FIFA και UEFA θα συνεδριάσουν για να πάρουν μια οριστική απόφαση για το θέμα και τα ΜΜΕ του Ισραήλ, όπως η ιστοσελίδα Israel Hayom, αναφέρουν τις τάσεις που επικρατούν.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η Γερμανία, η Αλβανία, η Τσεχία, η Αρμενία και η Γεωργία είναι κατά του αποκλεισμού ενώ οι Κροατία, Δανία, Σλοβενία και Ελβετία δεν έχουν πάρει ακόμη την τελική απόφασή τους.

Με βάση τα ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ, πάντως, η πλειοψηφία των μελών των FIFA και UEFA είναι υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ, το οποίο όμως έχει στο πλευρό του την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία φέρεται να είναι διατεθειμένη να βοηθήσει όπως μπορεί ώστε να μην υπάρξει αποκλεισμός.