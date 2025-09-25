Την επόμενη εβδομάδα η UEFA θα αποφασίσει οριστικά για την αποβολή ή όχι των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της, αναφέρουν σε σχετικό ρεπορτάζ οι Times.

Οι αντιδράσεις για όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των γηπέδων στα οποία οι φίλαθλοι ζητάνε από την UEFA να δείξει την κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ. Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείται και ο ΟΗΕ καθώς ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ζήτησαν τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ και η ώρα της οριστικής απόφασης, όποια κι αν είναι αυτή, πλησιάζει.

Όπως αναφέρουν σε σχετικό ρεπορτάζ οι Times, οι πιέσεις προς την UEFA είναι συνεχείς και η οριστική απόφαση θα παρθεί την επόμενη εβδομάδα, με τα περισσότερα μέλη αυτή τη στιγμή να είναι υπέρ της αναβολής. Από τη στιγμή που έχουν αποβληθεί οι ομάδες της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτουν οι Times, τα περισσότερα μέλη της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας θεωρούν πως το ίδιο πρέπει να γίνει και με το Ισραήλ.

Σύμφωνα, πάντως, με όσα ανέφεραν τις τελευταίες μέρες ΜΜΕ του Ισραήλ, οι ΗΠΑ πιέζουν την UEFA για να μην προχωρήσει σε αποβολή των ομάδων του ενώ και η FIFA φέρεται να μην είναι υπέρ της αποβολής για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στις σχέσεις του Τζάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ είναι μία από τις χώρες που θα διοργανώσουν το Μουντιάλ 2026.