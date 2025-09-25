Η UEFA θα αποφασίσει την επόμενη εβδομάδα αν θα αποκλείσει ή όχι το Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και μέλος της κυβέρνησης των ΗΠΑ τόνισε στο Athletic πως θα κάνουν τα πάντα για να μη συμβεί αυτό.

Με τις πιέσεις να αυξάνονται συνεχώς προς την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, όπως και τη FIFA, για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις, η οριστική απόφαση αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφεραν σε σχετικό ρεπορτάζ οι Times.

Ο αποκλεισμός του Ισραήλ, πάντως, δεν είναι εύκολη υπόθεση και το γιατί φαίνεται από το ρεπορτάζ του Athletic, Μέσο στο οποίο μέλος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να κατονομάζεται, είπε το εξής: «Θα κάνουμε τα πάντα για να μπλοκάρουμε κάθε απόπειρα αποκλεισμού της εθνικής ομάδας του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να στηρίξουν και σε αυτό το θέμα το Ισραήλ, την ίδια ώρα που τα ρεπορτάζ λένε πως στη FIFA ελπίζουν πως η UEFA δεν θα αποφασίσει τον αποκλεισμό των Ισραηλινών καθώς αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει πρόβλημα στις σχέσεις του Τζάνι Ινφαντίνο με τον Τραμπ.