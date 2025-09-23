Πιέσεις προς την UEFA και τη FIFA ώστε να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις, ασκούν ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του ΟΗΕ.

Η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχουν, ως γνωστόν, αποκλείσει την εθνική Ρωσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, δεν έχουν κάνει όμως το ίδιο και με το Ισραήλ παρά τα όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, πληθαίνουν οι φωνές στα ευρωπαϊκά γήπεδα που ζητάνε τον αποκλεισμό του Ισραήλ και το ίδιο επιθυμεί και ο ΟΗΕ, ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του οποίου καλούν την UEFA και τη FIFA να πάρει την απόφαση αλλά να μην τιμωρήσουν παίκτες.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα και αναφέρει τα εξής…

«Το συμπέρασμα της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ, ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια αυξανόμενη σειρά διεθνών φορέων που επιβεβαιώνουν ότι διαπράττεται γενοκτονία στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Η Προσωρινή Διάταξη του Διεθνούς Δικαστηρίου της 26ης Ιανουαρίου 2024 υπενθύμισε σε κάθε κράτος τις νομικές του υποχρεώσεις να δράσει κατά της γενοκτονίας.

Ο αθλητισμός πρέπει να απορρίψει την αντίληψη ότι όλα συνεχίζονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι αθλητικοί φορείς δεν πρέπει να κλείνουν τα μάτια σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όταν οι πλατφόρμες τους χρησιμοποιούνται για την ομαλοποίηση των αδικιών.

Είναι σαφές ότι το μποϊκοτάζ πρέπει να στοχεύει στο κράτος του Ισραήλ και όχι σε μεμονωμένους παίκτες. Πάντοτε τονίζαμε ότι τα άτομα δεν μπορούν να επωμίζονται τις συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνει η κυβέρνησή τους· συνεπώς, δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ή κυρώσεις εις βάρος παικτών λόγω καταγωγής ή εθνικότητας.

Οι εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν κράτη τα οποία διαπράττουν μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν και πρέπει να τίθενται σε αναστολή, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Για άλλη μια φορά, καλούμε τη FIFA να πάψει να νομιμοποιεί την κατάσταση που απορρέει από την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Υπάρχει νομική και ηθική επιταγή να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να τερματιστεί η γενοκτονία στη Γάζα, τώρα».