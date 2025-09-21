Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αναμένεται την Τρίτη να θέσει σε ψηφοφορία την αναστολή συμμετοχής της εθνικής ομάδας του Ισραήλ και των συλλόγων του από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom, το Κατάρ παίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της πρωτοβουλίας, έχοντας αυξήσει τις πιέσεις προς τα μέλη της UEFA μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, και ασκεί ενεργό λόμπινγκ υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ.

Οι περισσότερες χώρες εμφανίζονται υπέρ της πρότασης, με μόλις δύο ή τρεις να αντιτίθενται.

Η Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (IFA) βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με συμμάχους της σε μια προσπάθεια να μην ενταχθεί το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη.

Israeli media reports Qatar is demanding Israel’s expulsion from UEFA this week.



According to Israel Hayom, UEFA meets Tuesday to decide on banning Israel’s national team and clubs. Israel’s FA is scrambling to stop the vote, where a majority is expected against them. pic.twitter.com/KhBJn57pG2 — Leyla Hamed (@leylahamed) September 19, 2025

Εάν η αναστολή εγκριθεί, οι ισραηλινοί σύλλογοι –μεταξύ αυτών και η Μακάμπι Τελ Αβίβ– κινδυνεύουν να χάσουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήδη από τη φετινή σεζόν.

Παράλληλα, η εθνική ομάδα του Ισραήλ θα αποκλειστεί από τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση του 9ου ομίλου και εξακολουθεί να διατηρεί ελπίδες πρόκρισης.

Όπως είναι γνωστό, μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι η Ισπανία θα αρνηθεί να συμμετάσχει στο Μουντιάλ του 2026 σε περίπτωση που το Ισραήλ καταφέρει να προκριθεί.