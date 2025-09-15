Σε μία από τις πιο αιχμηρές παρεμβάσεις του για τη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τάσσεται ανοιχτά υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όσο συνεχίζεται η αιματηρή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας ενώπιον των βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Σάντσεθ άφησε αιχμές κατά της διεθνούς κοινότητας, θέτοντας ευθέως το ερώτημα γιατί, όπως είπε, «η Ρωσία αποκλείστηκε από τα διεθνή γήπεδα λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά, παρά τη στρατιωτική του επέμβαση στη Γάζα».

Τις τελευταίες ημέρες, το πολιτικό θερμόμετρο μεταξύ Ισπανίας και Ισραήλ έχει χτυπήσει κόκκινο, με αφορμή τις έντονες διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στη Μαδρίτη για τη συμμετοχή ισραηλινής ποδηλατικής ομάδας στον ποδηλατικό γύρο της Ισπανίας, τη γνωστή Vuelta a España.

Οι διαδηλώσεις κορυφώθηκαν την Κυριακή, όταν ακτιβιστές μπλόκαραν τις προσβάσεις προς την πρωτεύουσα, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να διακόψουν πρόωρα το τελικό στάδιο του αγώνα. Στο στόχαστρο βρέθηκε η ομάδα Israel-Premier Tech, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν ότι η συμμετοχή της συνιστά πρόκληση, εν μέσω των επιχειρήσεων στη Γάζα.

Η αντίδραση του Ισραήλ υπήρξε άμεση και οξεία. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, κατηγόρησε ευθέως την ισπανική κυβέρνηση για υποκίνηση των διαμαρτυριών και την κατηγόρησε για «δημόσια υποστήριξη στον όχλο». Σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, χαρακτήρισε τη στάση του Σάντσεθ «ντροπιαστική» και τον κατηγόρησε για ψεύδη, ενώ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, τον αποκάλεσε, μαζί με την κυβέρνησή του, «κομμουνιστές, αντισημίτες και εχθρούς της αλήθειας».

Ο επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης της Ισπανίας, Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, επέκρινε την κυβέρνηση για το ότι εξέθεσε σε κίνδυνο «τη ζωή των αστυνομικών και την ασφάλεια των αθλητών» με τη δημόσια υποστήριξή της προς τους διαδηλωτές.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός απάντησε στις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι «η βία είναι πάντοτε καταδικαστέα» και ότι σέβεται βαθιά τόσο τους Ισπανούς αθλητές όσο και το δικαίωμα της κοινωνίας να εκφράζεται ειρηνικά. «Η ισπανική κοινωνία έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να υπερασπίζεται τις αξίες της, και αυτό οφείλουμε να το σεβόμαστε», τόνισε.

Η παρέμβαση του Σάντσεθ αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια συγκυρία όπου η Ισπανία έχει ήδη λάβει μέτρα απέναντι στο Ισραήλ. Μόλις πριν λίγες ημέρες, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μόνιμο εμπάργκο στην εξαγωγή όπλων προς το Ισραήλ, προκαλώντας περαιτέρω διπλωματική ένταση.

Το αίτημα του Ισπανού πρωθυπουργού για αθλητικό αποκλεισμό του Ισραήλ δεν μένει χωρίς αντίλογο. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε ταχθεί κατά της ιδέας αυτής, δηλώνοντας ότι δεν υποστηρίζει τον αποκλεισμό αθλητών για πολιτικούς λόγους.

Ωστόσο, το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ σε διεθνείς εκδηλώσεις δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό. Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση και στον χώρο του πολιτισμού, με επίκεντρο τον επερχόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Τη Δευτέρα, ο Υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Ερνέστ Ουρτασούν, ζήτησε από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας και να αποχωρήσει από τη Eurovision 2026, εάν τελικά επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση Σάντσεθ για αποκλεισμό του Ισραήλ από τα διεθνή γήπεδα δείχνει ότι η Μαδρίτη είναι διατεθειμένη να τραβήξει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές απέναντι σε όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή.

Είτε πρόκειται για συμβολικές τοποθετήσεις είτε για ουσιαστικές πολιτικές αποφάσεις, η Ισπανία δείχνει να τοποθετείται πλέον με σαφήνεια απέναντι στη διαχείριση του πολέμου από την ισραηλινή πλευρά – και να αμφισβητεί ανοιχτά τον ρόλο της χώρας αυτής στη διεθνή σκηνή, εντός και εκτός των αθλητικών θεσμών.