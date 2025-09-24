Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League με στόχο τη νίκη που θα του έδινε ώθηση για τη συνέχεια, τελικά όμως έμεινε στο 0-0, αν και είχε κάποιες πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει.

Ερχόμενοι από μία εβδομάδα με άσχημα αποτελέσματα τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο, οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν οπωσδήποτε τη νίκη για να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα και μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας μεγάλη ευκαιρία στο 4′ με τον Τάισον που βγήκε στην πλάτη της άμυνας και απέφυγε τον Μισπάτι αλλά τον πρόλαβε ο Καμαρά.

Ο ίδιος παίκτης, ο Τάισον δηλαδή, απείλησε και στο 16′ με ωραίο μονοκόμματο σουτ αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ, για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και οι Ισραηλινοί αμέσως μετά, στο 18′, με το μακρινό σουτ του Γεχέκζελ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Παβλένκα. Ο οποίος Παβλένκα ήταν πρωταγωνιστής και στο 21′, όταν είπε «όχι» στον Πέρετζ που ήταν έτοιμος να σκοράρει μετά το μεγάλο λάθος της άμυνας.

Η Μακάμπι κατάφερε στα επόμενα λεπτά να πάρει μέτρα στο γήπεδο και να πιέσει, σκοράροντας στο 35′ με τον Πέρετζ μετά την πάσα του Ρεβίβο που βγήκε στην πλάτη της άμυνας, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε, με το 0-0 να παραμένει.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο «δικέφαλος του βορρά» έδειχνε να πατάει καλύτερα, οι φιλοξενούμενοι όμως ήταν αυτοί που πλησίασαν στο γκολ στο 65′ με τον Αντρέντα που εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες μέσα στην περιοχή και βρέθηκε απέναντι από τον Παβλένκα, ο οποίος όμως απέκρουσε ξανά.

Αμέσως μετά ο Ραζβάν Λουτσέσκου άρχισε τις αλλαγές και στο 70′ λίγο έλειψε να προηγηθούν οι «ασπρόμαυροι» από το… παραλίγο αυτογκόλ του Καμαρά που έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της ομάδας του στην προσπάθειά του να διώξει τη μπάλα μετά την εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ.

Οι δύο προπονητές συνέχισαν τις αλλαγές και ο ΠΑΟΚ πίεζε για το γκολ, το οποίο άγγιξε δύο φορές στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ο Τσάλοφ, όμως, εξ επαφής έστειλε τη μπάλα πάνω στον Μισπάτι στο 90′ ενώ στο 94′ ο Καμαρά βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα των Ισραηλινών, ο οποίος απέκρουσε και κράτησε το 0-0.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (66′ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (86′ Ιβανούσετς), Τάισον (66′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (72′ Τσάλοφ).

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ζάρκο Λάζετιτς): Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετζ, Σισοκό (73′ Νόι), Νταβίντα (73′ Βαρέλα), Γεχέκζελ (89′ Μάντμον), Αντράντε (92′ Σαχάρ).