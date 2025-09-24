Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League και οι οπαδοί του πήραν θέση, μέσω των πανό που κρέμασαν, για όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι «ασπρόμαυροι» μπαίνουν στη μάχη της League Phase αντιμετωπίζοντας τους Ισραηλινούς και οι οργανωμένοι οπαδοί τους αποφάσισαν να σχολιάσουν τα όσα γίνονται με τους Παλαιστίνιους.

Έτσι, στη Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας απλώθηκαν δύο πανό λίγα λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Το ένα έγραφε «STOP GENOCIDE», δηλαδή «σταματήστε τη γενοκτονία» ενώ το δεύτερο ζητούσε την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«SHOW ISRAEL ΤΗΕ RED CARD», δηλαδή «δείξτε κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ», έγραψαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και μένει να φανεί αν θα ασχοληθεί ή όχι η UEFA με αυτά τα μηνύματα.