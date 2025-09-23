Η Παρί Σεν Ζερμέν ηττήθηκε με 1-0 από τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ στο ντέρμπι της Ligue 1 και ένας εκ των παικτών της και συγκεκριμένα ο Λούκας Μπεράλντο δέχθηκε χτύπημα από άνθρωπο της ασφάλειας του γηπέδου.

Οι Μασσαλοί πανηγύρισαν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη επί της μεγάλης αντιπάλου έπειτα από αναμονή 14 ετών, με τους Παριζιάνους, από την άλλη πλευρά, να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Γενικά το ντέρμπι της Ligue 1, όπως αναμενόταν, είχε μεγάλη ένταση και νεύρα, με τους παίκτες της Παρί να τα βάζουν με έναν από τους ανθρώπους ασφαλείας αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Ο συγκεκριμένος ήταν υπεύθυνος για την προστασία των διαιτητών και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε.

Ο Μπεράλντο… μπήκε δυνατά στο σκηνικό πιάνοντας από τον γιακά τον σεκιουριτά, ο οποίος απάντησε χτυπώντας τον. Βλέποντάς τα όλα αυτά, οι παίκτες της Μαρσέιγ αποφάσισαν να μπουν στη μέση για να τους χωρίσουν, με την ηρεμία να επανέρχεται λίγη ώρα μετά.