Την αναβολή του ντέρμπι της Μαρσέιγ με την Παρί Σεν Ζερμέν, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (21/9), αποφάσισαν οι υπεύθυνοι της Ligue 1 και ο λόγος είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Μασσαλία.

Η Μαρσέιγ έχει 6 βαθμούς μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές, η Παρί έχει 12 και οι οπαδοί των δύο ομάδων περίμεναν, όπως πάντα, πώς και πώς την αναμέτρησή τους. Θα πρέπει, όμως, να περιμένουν κι άλλο καθώς οι υπεύθυνοι του γαλλικού πρωταθλήματος αποφάσισαν την αναβολή του ντέρμπι.

Ο λόγος είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Μασσαλία καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για καταιγίδες και πλημμύρες, οπότε αποφασίστηκε να μη γίνει το παιχνίδι για να μην κινδυνέψει κανείς από τους 70.000 φιλάθλους που θα βρίσκονταν στις εξέδρες του Βελοντρόμ.

Με απόφαση της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ο αγώνας ορίστηκε τελικά για το βράδυ της Δευτέρας (22/9), με την ελπίδα ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες και θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή του.