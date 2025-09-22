Ο Ολυμπιακός αρνείται να χάσει από τον Παναθηναϊκό και το επιβεβαίωσε ξανά στο χθεσινό ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» απέσπασαν ισοπαλία 1-1 στη Λεωφόρο, χάρη στο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 92’, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους κόντρα στους «πράσινους» στα οκτώ επίσημα παιχνίδια (τρεις νίκες, πέντε ισοπαλίες).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί αήττητων αναμετρήσεων των Πειραιωτών απέναντι στο «τριφύλλι» μετά τη διετία 2018-2020, όταν είχαν καταγράψει τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Ο Μαροκινός αρχισκόρερ έφτασε τα 38 τέρματα στη Super League και πλέον απέχει ένα γκολ από τον Ράφικ Τζεμπούρ στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ, ενώ συνολικά μετρά 63 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τους Πειραιώτες, πλησιάζοντας τον Υβ Τριαντάφυλλο (71).