Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 48′ με τον Ντέσερς και ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, στο 92′ όμως ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με τον Ελ Κααμπί και τον κράτησε στο -8 μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Ο αγώνας άρχισε με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να πιέσουν και τους φιλοξενούμενους να αρχίσουν να παίρνουν μέτρα μετά το πρώτο 10λεπτο, το οποίο πέρασε χωρίς να υπάρχει κάποια καλή φάση. Το πάθος υπήρχε, οι δυνατές μονομαχίες επίσης, όχι και το θέαμα όμως, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται στο δημιουργικό κομμάτι.

Έτσι, τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάτι αξιόλογο, με τους «ερυθρόλευκους» να φωνάζουν για πέναλτι στο 35ο λεπτό, όταν ο Καμπελά, τον οποίο μάρκαραν οι Τετέ και Καλάμπρια, βρέθηκε στο έδαφος. Τελικά ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα για θέατρο στον παίκτη του Ολυμπιακού ενώ δεν υπήρξε παρέμβαση από το VAR.

Αμέσως μετά πάντως, στο 36′, ο Ντραγκόφσκι… άγχωσε τους «πράσινους» καθώς έπαιξε με τη φωτιά όταν η μπάλα έφτασε σε αυτόν, αποφασίζοντας τελικά να τη βγάλει κόρνερ υπό την πίεση του Ελ Κααμπί. Και το γεγονός ότι αυτή ήταν η πιο… επικίνδυνη φάση του πρώτου ημιχρόνου, περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το «θέαμα» που πρόσφεραν οι ομάδες σε αυτό το διάστημα.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους, όμως, ήρθε το γκολ και ήταν για τους γηπεδούχους. Το λάθος του Ρέτσου σε εκτέλεση φάουλ είχε ως αποτέλεσμα ο Μπακασέτας να πάρει τη μπάλα και να περάσει την κάθετη για τον Ντέσερς που βγήκε τετ α τετ και νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε, πλέον, το προβάδισμα και αυτή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να αντιδράσει και είχε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει.

Στο 51′ ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Στρεφέτσα έστειλε τη μπάλα άουτ, στο 58′ ο Μαροκινός βγήκε τετ α τετ μετά την πάσα του Ποντένσε -ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα- αλλά έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων και στο 61′ ο Ελ Κααμπί είχε ξανά μεγάλη ευκαιρία, μετά την ωραία συνεργασία των Ποντένσε και Στρεφέτσα, αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε εντυπωσιακά.

Με την ισοφάριση να μην έρχεται, ο Μεντιλίμπαρ συνέχισε τις αλλαγές και μετά το 70′ άρχισε τις κινήσεις από τον πάγκο και ο Χρήστος Κόντης για να φρεσκάρει τους «πράσινους», οι οποίοι ήταν κυρίως σε θέση άμυνας. Ο Παναθηναϊκός έβλεπε τον χρόνο να περνάει και ήταν όλο και πιο κοντά στην πρώτη του νίκη, την οποία πίστεψε ότι πήρε όταν ο Ελ Κααμπί έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία στο 90′ μετά το εκπληκτικό τάκλιν του Τουμπά.

Αμέσως μετά όμως, στο 92′, ο Ολυμπιακός βγήκε ωραία στην αντεπίθεση, ο Ποντένσε έδωσε στον Ταρέμι και αυτός έβγαλε τετ α τετ τον Ελ Κααμπί που σκόραρε αυτή τη φορά για το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (70′ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (84′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (70′ Σιώπης), Μπακασέτας (75′ Σάντσες), Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς (75′ Σφιντέρσκι).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι (68′ Γιαζίτσι), Μουζακίτης (80′ Έσε), Καμπελά (80′ Ταρέμι), Στρεφέτσα (68′ Τσικίνιο), Νασιμέντο (56′ Ποντένσε), Ελ Κααμπί.