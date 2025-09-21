Λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό υπήρξε ένταση με τον Γιώργο Τζαβέλλα και τον Κώστα Καραπαπά, τους οποίους χώρισαν οι παίκτες.

Το πρώτο ημίχρονο βγήκε χωρίς γκολ και χωρίς κάποια μεγάλη φάση, λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου όμως τα αίματα άναψαν καθώς ο διευθυντής ποδοσφαίρου των «πράσινων» και ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων» ήρθαν στα χέρια.,

Τι ειπώθηκε ακριβώς ανάμεσά τους και γιατί ήρθαν στα χέρια είναι άγνωστο, σημασία πάντως έχει ότι η επέμβαση των παικτών είχε ως αποτέλεσμα να ηρεμήσουν τα πράγματα, με τον διαιτητή να μιλάει στη συνέχεια τόσο στον Τζαβέλλα όσο και στον Καραπαπά, κάνοντας τις απαραίτητες συστάσεις.