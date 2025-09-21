Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κοντράρονται στη Λεωφόρο στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Χρήστο Κόντη να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των γηπεδούχων και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει αλλαγές στην 11άδα των φιλοξενούμενων.

Οι «πράσινοι», με ένα παιχνίδι λιγότερο, έχουν μόλις ένα βαθμό και θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να μειώσουν την απόσταση από την κορυφή και να πάρουν τα πάνω τους ψυχολογικά. Οι «ερυθρόλευκοι», από την άλλη πλευρά, θέλουν να κάνουν το 4×4 για να μείνουν μόνοι στην κορυφή μετά τις γκέλες των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Το ντέρμπι, με λίγα λόγια, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο επειδή είναι ντέρμπι αλλά και για βαθμολογικούς λόγους, με τον Κόντη να δίνει θέση βασικού στους Ντραγκόφσκι και Ντέσερς ενώ ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε για το αρχικό σχήμα τούς Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο και Καμπελά.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Καμπελά, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί.