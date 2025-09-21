Το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ και με τους φιλοξενούμενους να φωνάζουν για πέναλτι στον Καμπελά, ο οποίος τελικά είδε κίτρινη κάρτα για θέατρο, στο 35ο λεπτό.

Το πρώτο 45λεπτο στη Λεωφόρο δεν είχε κάποια καθαρή ευκαιρία και γενικά το παιχνίδι δεν ήταν θεαματικό, είχε όμως μια φάση που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων».

Συγκεκριμένα, στο 35ο λεπτό ο Καμπελά πάτησε στην περιοχή των «πράσινων», με τους Τετέ και Καλάμπρια να τον κάνουν… σάντουιτς και να τον ανατρέπουν, όπως φάνηκε στο replay. Με το γόνατο ο Τετέ βρίσκει πρώτα στο δεξί πόδι και στη συνέχεια και στο αριστερό του Καμπελά, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ζητώντας πέναλτι.

Αντί για πέναλτι, όμως, ο διαιτητής αποφάσισε να του δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο, με τον πάγκο του Ολυμπιακού να φωνάζει και το VAR να μην παρεμβαίνει.

Την απόφαση του διαιτητή να μην καταλογίσει πέναλτι σχολίασε και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος σε σχετική ανάρτησή του έγραψε: «Νέοι κανονισμοί και στο τι είναι πέναλτι, τι είναι φάουλ και τι είναι κάρτες».

Ο αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ εξέφρασε παράπονα και για μια φάση με πρωταγωνιστή τον Καλάμπρια, αναφέροντας σε άλλη ανάρτησή του: «Νέοι κανονισμοί από σήμερα… Κανονικό γκολ το σταματάνε γιατί λέει ήταν ένα μέτρο πιο πίσω η εκτέλεση. Κοιμήθηκε ο μπακ, πήρε τη μπάλα ο Καμπελά και ο διαιτητής ανακάλυψε νέους κανονισμούς…».