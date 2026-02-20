Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, επεσήμανε χθες, Πέμπτη, 19/2 ότι πρέπει να «ξέρουμε να ζητάμε συγγνώμη», αφού υπέγραψε κάνοντας νόμο του κράτους κείμενο για τη χορήγηση αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί από την αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις, προτού συμπληρωθούν δύο μήνες από την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό των ΗΠΑ σε επιχείρηση στο Καράκας.

«Πρέπει να ξέρουμε πώς να ζητάμε συγγνώμη και πρέπει επίσης να ξέρουμε πώς να δεχόμαστε συγχώρεση», είπε η υπηρεσιακή πρόεδρος στο προεδρικό μέγαρο, κρίνοντας πως «ανοίγουμε νέους δρόμους για την πολιτική στη Βενεζουέλα».