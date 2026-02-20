Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε μια 74χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας.

Η άτυχη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συνέλαβαν τον 28χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοόλ, με τη μέτρηση να καταγράφει 0.58mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.