Ο Ρεμί Καμπελά ήταν ο πρωταγωνιστής στη φάση που ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και στις δηλώσεις του μετά τη λήξη τόνισε πως είναι σίγουρος ότι υπήρξε παράβαση.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τους «πράσινους» καταφέρνοντας να ισοφαρίσουν στις καθυστερήσεις με γκολ του Ελ Κααμπί, με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να μην είναι ικανοποιημένος με όσα έγιναν στη Λεωφόρο.

«Θα προτιμούσα να είχαμε νικήσει. Ήταν πιο σημαντικό για εμάς η νίκη από μία ισοπαλία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι έγιναν λάθη. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνονται τέτοια λάθη σε ένα ντέρμπι», είπε αρχικά ο Καμπελά και συνέχισε.

«Είμαι σίγουρος – αφού είδα και τα βίντεο μετά τον αγώνα – ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Στη συνέχεια σε μία άλλη μία φάση ο διαιτητής τη σταμάτησε. Νιώθω έκπληξη από αυτή τη φάση».