Ο Ντενίζ Αϊτεκίν από τη Γερμανία θα είναι ο διαιτητής του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος και έχει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βαθμολογικά καθώς οι «πράσινοι» είναι με την πλάτη στον τοίχο έχοντας μείνει ήδη, με ένα παιχνίδι λιγότερο, στο -8 από τους «ερυθρόλευκους».

Όπως, λοιπόν, έγινε γνωστό, η ΚΕΔ επέλεξε τον Αϊτεκίν για αυτό το ματς, με τον Γερμανό να έχει σφυρίξει άλλες δύο φορές σε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη ήταν στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-1 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος το 2021-22 και η δεύτερη το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4-2 στα play off της ίδιας σεζόν.

Επίσης, έχει σφυρίξει δύο φορές ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το 2014-15 ήταν στο Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αστέρας Τρίπολης 3-1 για τα προκριματικά του Europa League και το 2014-15 ήταν στο Ρέιντζερς – Ολυμπιακός 2-2, στα προκριματικά του Europa League και αυτό.

Οι διαιτητές για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος

20/09

18:00 Κηφισιά – Άρης, Διαιτητής: Γιουματζίδης, Βοηθοί: Μπούξμπαουμ και Δέλλιος, Τέταρτος: Φωτιάς, VAR: Κουμπαράκης και Κόκκινος.

18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος, Διαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος και Μπαλιάκας, Τέταρτος: Μπουρουζίκας, VAR: Πουλικίδης και Ανδριανός.

20:00 Βόλος – Αστέρας Aktor, Διαιτητής: Πολυχρόνης, Βοηθοί: Μηνούδης και Μωϋσιάδης, Τέταρτος: Μαχαίρας, VAR: Παπαδόπουλος και Μέγας.

20:30 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός, Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κολλιάκος και Αρμακώλας, Τέταρτος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου και Τσιοφλίκη.

21/09

17:30 Λάρισα – ΑΕΚ, Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Κωσταράς και Δημητριάδης, Τέταρτος: Τσακαλίδης, VAR: Φωτιάς και Κατσικογιάννης.

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ, Διαιτητής: Βεργέτης, Βοηθοί: Φωτόπουλος και Στάικος, Τέταρτος: Κουκούλας, VAR: Τζήλος και Πουλικίδης.

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, Διαιτητής: Αϊτεκίν, Βοηθοί: Κοζλόφσκι και Μπορς, Τέταρτος: Ευαγγέλου, VAR: Περλ Γκούντερ Αλεξάντερ και Κουμπαράκης, Παρατηρητής: Λανουά.