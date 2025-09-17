Για το δεύτερο σερί χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου πάει σήμερα ο σπουδαίος Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους ανδρών, στο Τόκιο.

Οι αντίπαλοί του θα είναι δυνατοί. Ο Τζαμαϊκανός Τάτζαϊ Γκέιλ με 8.69μ ατομικό ρεκόρ και 8.28μ στον προκριματικό είναι απειλητικός όπως και ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι 8.38μ ατομικό και 8.37μ το ίδιο. Σημαντικός αντίπαλος ίσως να είναι και ο Κινέζος Γιουχάο Σι, ο οποίος έχει ρεκόρ 8.43μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα κάνει πρώτος σε σειρά την προσπάθειά του.

Ο αγώνας ξεκινά στις 14:49.