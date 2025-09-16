Ο Παναθηναϊκός είναι σε αναζήτηση προπονητή μετά την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια λόγω του κακού ξεκινήματος στο πρωτάθλημα και σύμφωνα με τους Ιταλούς ένας από τους υποψήφιους είναι ο Πάολο Βανόλι, ο οποίος την περσινή σεζόν ήταν στην Τορίνο.

Οι «πράσινοι» άρχισαν τη φετινή αγωνιστική περίοδο καταφέρνοντας να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στη League Phase του Europa League, στο πρωτάθλημα όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου καλά: Εντός έδρας ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, εκτός έδρας ήττα από την Κηφισιά.

Έτσι, με δεδομένο ότι έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, το «τριφύλλι» έχει ήδη μείνει στο -8 από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, έχοντας μπροστά του το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» στη Λεωφόρο. Ένα ντέρμπι, στο οποίο, όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός θα είναι με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο και κατά πάσα πιθανότητα τον Χρήστο Κόντη.

Το θέμα, όμως, είναι ποιος θα είναι ο κανονικός προπονητής από εδώ και πέρα και σύμφωνα με τους Ιταλούς δημοσιογράφους ένας από τους υποψήφιους για τη θέση του Βιτόρια είναι ο Βανόλι. Ο 53χρονος Ιταλός τεχνικός έχει δουλέψει στην U16, την U18 και την U19 της εθνικής Ιταλίας, το 2021-22 ήταν στη Ρωσία για τη Σπαρτάκ Μόσχας, τη διετία 2022-24 ήταν στη Βενέτσια και την περσινή σεζόν ήταν στον πάγκο της Τορίνο, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Ιούνιο.