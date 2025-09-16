Η Πάφος έφτασε με μία ώρα καθυστέρηση στην Αθήνα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο.

Η αποστολή της κυπριακής ομάδας αναχώρησε με καθυστέρηση μιας ώρας με προορισμό την Αθήνα, με τον Χριστόφορο Ματθαίου, εκπρόσωπο Τύπου της Πάφου, να μιλάει για τον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».

«Ξεκινά το ιστορικό ταξίδι, ή καλύτερα συνεχίζεται. Από τα προκριματικά φτάσαμε στο πρώτο παιχνίδι του League Phase του Champions League. Δεν πάμε για τουρισμό, αλλά με φιλοδοξίες και απαιτήσεις από τους εαυτούς μας. Θα παλέψουμε για να κάνουμε περήφανο τον κόσμο μας και ολόκληρη την Κύπρο», είπε αρχικά και συνέχισε, αναφερόμενος και στην ήττα από τον Απόλλωνα Λεμεσού πριν λίγα 24ρα..

«Δεν θέλουμε να επηρεάζει ένας αγώνας τον επόμενο, θα δώσουμε πολλά ματς και δεν πρέπει να μα επηρεάζει ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Το προηγούμενο ματς τελείωσε, θα δούμε τι πήγε λάθος για να ανεβάσουμε την απόδοση μας αλλά πρέπει να βρούμε τον διακόπτη μεταξύ Κύπρου και Ευρώπης και να τον γυρίσουμε.

Είναι μεγάλο το κίνητρο, ένα όνειρο για τους παίκτες να παίζουν τέτοια ματς και δεν σκέφτονται την ήττα που προηγήθηκε. Πρέπει να μας γίνει μάθημα αλλά περισσότερο για τους επόμενους αγώνες πρωταθλήματος. Τώρα πάμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης».