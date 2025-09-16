Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (17/9) την Πάφο για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι η αντίπαλος αξίζει σεβασμό και ότι η ομάδα του θα πρέπει να δείξει ότι έχει τη νοοτροπία του νικητή.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη, μπροστά στον κόσμο τους που θα κατακλύσει τις εξέδρες, για να κάνουν το πρώτο βήμα προς την πρόκριση στην επόμενη φάση και ο Ισπανός προπονητής είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου.

Για την προετοιμασία του αγώνα απέναντι στην Πάφο: «Φυσιολογικά αντιμετωπίζουμε τη στιγμή. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι κανονικά. Δεν υπάρχει διαφορά και δεν αλλάζει στο πώς προετοιμάζουμε το παιχνίδι σε σχέση με τα ματς του πρωταθλήματος».

Για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου και τη συμμετοχή στο Champions League και εάν έχει αλλάξει το επίπεδο στην ομάδα: «Αυτό θα το δούμε αύριο, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο, θέλουμε να μπαίνουμε σε όλα τα ματς με τη νοοτροπία του νικητή και θέλουμε να το δείξουμε αυτό μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα υπάρχουν οι πιο έμπειροι παίκτες στη διοργάνωση και ομάδες που έχουν κερδίσει τον τίτλο αυτόν, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και να προετοιμαζόμαστε το ίδιο για όλους τους αγώνες και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για την ενδεκάδα και εάν είναι έτοιμος ο Ροντινέι: «Δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμος, μέχρι και χθες έκανε θεραπεία δε βγήκε στην προπόνηση, δεν έχουμε κάποιο νεότερο, ελπίζουμε πως αν μπει σήμερα στην προπόνηση θα είναι και διαθέσιμος να μπει και να παίξει αύριο, ωστόσο δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Για την ενδεκάδα θα δείτε αύριο».

Για την Πάφο: «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος και είναι μία ομάδα η οποία έδειξε στα προκριματικά της ότι είναι ανταγωνιστική, έχει κάνει καλά παιχνίδια και πήρε άξια την πρόκριση. Μπορεί να είναι μία ομάδα η οποία δεν έχει πολλά μεγάλα αστέρια, αλλά είναι μία δεμένη ομάδα, συγκεντρωμένη και ανταγωνιστική, για αυτό και τη σεβόμαστε όπως και όλους μας τους αντιπάλους».

Για το εάν σκέφτεται το δίδυμο του Ελ Καμπί με τον Ταρέμι και για την κατάσταση του Γιάρεμτσουκ: «Ο Γιάρεμτσουκ εδώ και δυόμιση εβδομάδες είναι σε θεραπεία, σε λίγο καιρό θα επιστρέψει αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος. Είναι καλό να έχεις δύο παίκτες σαν τον Ελ Καμπί και τον Ταρέμι και είναι ωραίο να μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και τους δύο μαζί. Ο Αγιούμπ είναι καιρό στην ομάδα και μας έχει δώσει πολλά, πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι και ο Ταρέμι θα δώσει επίσης πολλά. Ότι θα κάνει το ίδιο».