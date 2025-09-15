Άτυχος στάθηκε ξανά ο Πορτογάλος άσος του Ολυμπιακού, Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Πορτογάλος εξτρέμ θα απουσιάσει από την πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στο Champions League την Τετάρτη (17/9) απέναντι στην Πάφο, ενώ δύσκολα θα προλάβει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ζέλσον έγινε αλλαγή στο 18’ του αγώνα με τους Σερραίους, με τον Στρεφέζα να περνά στη θέση του, καθώς είχε ενοχλήσεις στο γόνατο.

Πλέον, ο Μεντιλίμπαρ προσανατολίζεται να ξεκινήσει με Ποντένσε και Στρεφέζα στα άκρα της επίθεσης για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, ενώ σίγουρα στην 11άδα του παιχνιδιού θα είναι και οι Ρόντινει και Πασχαλάκης (λόγω τιμωρίας Τζολάκη).