Στο διπλό λάθος του Κατσικογιάννη στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στάθηκε ο Στεφάν Λανουά, στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και τώρα, ο επικεφαλής της ΚΕΔ ανέλυσε τις φάσεις της αγωνιστικής και στάθηκε κυρίως στον αγώνα της Τούμπας, επισημαίνοντας το διπλό λάθος του διαιτητή: Δεν έπρεπε να δει 2η κίτρινη κάρτα ο Μπάκου των φιλοξενούμενων στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, έπρεπε όμως να έχει αποβληθεί νωρίτερα με κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Παβλένκα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λανουά…

Για την πρώτη κάρτα στον Μπάκου: «Σε αυτή τη φάση ο επιτιθέμενος προσπαθεί να παίξει τη μπάλα κάνοντας τάκλιν με το δεξί του πόδι επεκτειμένο και κάνει σοβαρό φάουλ βρίσκονται με τις τάπες το γόνατο του τερματοφύλακα.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον διαιτητή και στο VAR να προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών με τον σωστό πειθαρχικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ».

Για τη δεύτερη κίτρινη στον Μπάκου: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Ατρόμητου διεκδικεί την μπάλα με απρόσεκτο τρόπο. Δεν υπάρχει πάτημα στο πόδι οπότε δεν υπάρχει λόγος να δοθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη. Ο διαιτητής παρασύρθηκε από τη συμπεριφορά του παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος υπερέβαλε κατά την επαφή. Δυστυχώς το VAR δεν μπορεί να παρέμβει για να διορθώσει μια λανθασμένη κίτρινη κάρτα».

Για το τείχος του Βόλου στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι στο ματς με τον Ολυμπιακό: «Εδώ ο παίκτης χρησιμοποιεί μια τακτική όπου στηριζόμενος σε συμπαίκτες του ανεβαίνει ψηλότερα στον αέρα για να κερδίσει πλεονέκτημα. Εδώ περιμένουμε έμμεσο φάουλ για την επιτιθέμενη ομάδα και κίτρινη για τον παίκτη που ακολούθησε αυτή την τακτική».