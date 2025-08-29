Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς επιβλήθηκε 2-0 της Άντερλεχτ και πήρε τη σημαντική πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Πλέον, οι «κιτρινόμαυροι» περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους του στη League Phase του Conference League, το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00) στην κλήρωση του Μονακό, η οποία θα είναι κοινή με αυτή του Europa League, όπου βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

1o γκρουπ δυναμικότητας

Φιορεντίνα (62.000)

Άλκμααρ (54.500)

Σαχτάρ (52.000)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (33.500)

Ραπίντ Βιέννης (32.250)

Λέγκια (31.000)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας (29.500)

Ντινάμο Κιέβου (23.500)

Κρίσταλ Πάλας (23.039)

Λεχ Πόζναν (19.000)

Ράγιο Βαγεκάνο (18.890)

Σάμροκ Ρόβερς (17.875)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Ομόνοια (17.375)

Μάιντς (17.266)

Στρασμπούρ (14.618)

Γιαγκελόνια (14.000)

Τσέλιε (14.000)

Ριέκα (12.000)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Ζρίνσκι (10.000)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (10.000)

Κουόπιο (10.000)

ΑΕΚ (9.500)

Αμπερντίν (9.500)

Ντρίτα (9.000)

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπρέινταμπλικ (9.000)

Σίγκμα Όλομουτς (8.820)

Σαμσουνσπόρ (8.780)

Ράκοβ (8.000)

ΑΕΚ Λάρνακας (7.937)

Σκεντίγια (7.500)

6ο γκρουπ δυναμικότητας

Χάκεν (7.000)

Λωζάνη (6.725)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (6.500)

Χάμρουν Σπάρτανς (6.000)

Νόα (4.800)

Σέλμπουρν (2.993)

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase