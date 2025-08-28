Ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος ζήτησε διορία 24 ημερών για να πάρει την οριστική απόφασή του.

Το όνομα του διεθνή Ιρανού φορ ακουγόταν για τον Παναθηναϊκό, την Τετάρτη (27/8) όμως ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο του Sky Italia έβαλε στο παιχνίδι και τους «ερυθρόλευκους», λέγοντας μάλιστα πως είναι και το φαβορί.

Μία μέρα μετά, ο Ολυμπιακός μοιάζει όντως το φαβορί για την απόκτηση του Ταρεμί καθώς έχει συμφωνήσει με τους «νερατζούρι», οι οποίοι θέλουν να τον πουλήσουν για να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του.

«Συμφωνία της Ίντερ με τον Ολυμπιακό για τον Ταρεμί. Ο Ιρανός επιθετικός, τώρα, ζήτησε διορία 24 ωρών για να αποφασίσει για το μέλλον του. Στο τραπέζι υπάρχουν και οι περιπτώσεις των Παναθηναϊκού και Βέρντερ Βρέμης, ομάδες όμως που δεν έχουν κάνει ακόμη προτάσεις στην Ίντερ», ανέφερε σε νέο ρεπορτάζ ο Ιταλός δημοσιογράφος.