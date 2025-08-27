Την ώρα που η πλειοψηφία του ιταλικού Τύπου τονίζει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί, ο έγκυρος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο υποστηρίζει πως φαβορί για τον Ιρανό φορ της Ίντερ είναι ο Ολυμπιακός.

Οι «πράσινοι» είναι σε συζητήσεις με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη και ψάχνουν τον αντικαταστάτη του, με το όνομα που παίζει δυνατά το τελευταίο 48ωρο να είναι αυτό του Ιρανού των «νερατζούρι».

Για την απόκτησή του, όμως, κινούνται και οι «ερυθρόλευκοι», σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο δημοσιογράφος του Sky Italia τονίζει σε σχετικό ρεπορτάζ πως ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα σε σχέση με Παναθηναϊκό και Αϊντχόφεν για την απόκτηση του Ταρεμί.

Συγκεκριμένα, ο Ντι Μάρτζιο αναφέρει τα εξής…

«Η Ιντερ δουλεύει για την πώληση του Μεχντί Ταρεμί. Αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά για τον παίκτη σε σχέση με την Αϊντχόφεν και τον Παναθηναϊκό. Η Ίντερ διαπραγματεύεται με το ελληνικό κλαμπ για την πώληση του Ιρανού επιθετικού. Με το ποσό για την πώλησή του και όσα θα εξοικονομήσει από το συμβόλαιό του, η Ίντερ υπολογίζει να φτάσει σε ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ».