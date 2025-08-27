Οι Ιταλοί επιμένουν ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί της Ίντερ και η Gazzetta dello Sport εξηγεί γιατί θα χαρούν… τέσσερις ομάδες αν γίνει η μεταγραφή.

Οι «πράσινοι» είναι πιο κοντά από ποτέ στο να πουλήσουν τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αποτελεί στόχο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Για να τον παραχωρήσουν, όμως, θα πρέπει να έχουν βρει τον αντικαταστάτη του και ένας από τους υποψήφιους, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, είναι ο διεθνής Ιρανός φορ των «νερατζούρι».

Η Gazzetta dello Sport, μάλιστα, επιμένει να συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Ταρεμί και σε σχετικό ρεπορτάζ εξηγεί γιατί θα χαρούν τέσσερις ομάδες αν γίνει αυτή η μεταγραφή.

Αναλυτικά η ιταλική εφημερίδα αναφέρει τα εξής: «Ο Ιωαννίδης είναι ο βασικός στόχος της Σπόρτινγκ, αλλά έως ότου οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του, η πορτογαλική ομάδα είναι επιφυλακτική στο να αφήσει ελεύθερο τον Χάρντερ, ο οποίος αποτελεί επίσης βασικό στόχο της Μίλαν με τον κίνδυνο να μείνει κενό στην επιθετική γραμμή. Έτσι, όλα εξαρτώνται ξανά από τον Ταρεμί.

Αν αποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ο Ιρανός θα ικανοποιήσει τέσσερις ομάδες με μία μόνο κίνηση: Πρώτα απ’ όλα την Ίντερ, η οποία θα απαλλαγεί επιτέλους από ένα «βαρύ» συμβόλαιο. Έπειτα τον Παναθηναϊκό που θα πετύχει τον στόχο του να βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ιωαννίδη. Την Σπόρτινγκ, που θα υποδεχθεί τον Έλληνα επιθετικό με «ανοιχτές αγκάλες». Και… τη Μίλαν, η οποία θα πάρει το «πράσινο φως» από την πορτογαλική ομάδα για να προχωρήσει στην επίσημη απόκτηση του Χάρντερ».