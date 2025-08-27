Το US Open βρίσκεται σε εξέλιξη και διάφορα βίντεο από τη διοργάνωση ανεβαίνουν στα social media. Σε ένα από αυτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Κάρλος Αλκαράθ πλησίασαν σε έναν πάγκο όπου ένα κοριτσάκι προσέφερε λεμονάδες στο κοινό και ο διάλογος που ακολούθησε ανάμεσα στον Έλληνα τενίστα και το μικρό παιδί έκανε το ίντερνετ να νιώσει ακόμη μια φορά άβολα με τη συμπεριφορά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πλησίασε τον πάγκο και ζήτησε μια παγωμένη λεμονάδα. Μαζί του ήταν και ο Κάρλος Αλκαράθ με τον Έλληνα τενίστα να ρωτάει το κοριτσάκι που εξυπηρετούσε αν τον γνωρίζει. Η μικρή δεν ήξερε ποιος ήταν ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς της είπε πως ίσως μάθει ποιος είναι φέτος. Όταν πήρε τη λεμονάδα ρώτησε τη μικρή πόσο κοστίζει, με εκείνη να του απαντάει πως είναι δωρεάν, ωστόσο εκείνος επέμενε να την πληρώσει. Τότε έβγαλε από το πορτοφόλι του ένα χαρτονόμισμα των 20 βρετανικών λιρών και ρώτησε και πάλι το κοριτσάκι αν έχει δει ποτέ κάποιο διαφορετικό νόμισμα εκτός από το αμερικάνικο δολάριο με το παιδάκι να μην καταλαβαίνει τι εννοεί και να μπερδεύεται νομίζοντας πως αναφέρεται στo παγωτό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε εξηγώντας στη μικρή πως το χαρτονόμισμα που της έδωσε είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα που γεωγραφικά βρίσκεται στην Ευρώπη κάτι που το κορίτσι γνώριζε και της είπε πως θέλει να πληρώσει και να θεωρήσει τα χρήματα που της άφησε ως σουβενίρ από τον ίδιο ζητώντας δυο λεμονάδες, μία για τον ίδιο και μια για τον Κάρλος Άλκαράθ με το παιδί να μένει έχοντας στο πρόσωπό του μια έκφραση αμηχανίας κάτι που ένιωσαν και πολλοί χρήστες στα σχόλια.

To πόσο άβολα ένιωσαν οι χρήστες αποδεικνύεται από σχόλια όπως «Θεε μου γιατί ο Τσιτσιπάς είναι τόσο περίεργος ακόμα και με τα παιδιά;», «Μετά από αυτό, ο Κάρλος ξύρισε το κεφάλι του», «Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε στο κορίτσι ένα νόμισμα που δε μπορεί να χρησιμοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες» και «Έκανε το παιδί να νιώσει άβολα και στο μέλλον θα ντρέπεται γι’ αυτό το βίντεο».

Από την άλλη μεριά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ίδιο σημείο για να πάρει κι αυτός ένα ποτήρι λεμονάδα και όλα ήταν εντελώς διαφορετικά προς το καλύτερο. Το ίδιο γλυκύτατος ήταν και ο Γιανίκ Σίνερ ο οποίος καλημέρισε το κοριτσάκι, το ρώτησε αν παίζει τένις και το ρώτησε αν περνάει καλά.

Πολλοί stars του τένις πέρασαν από τον πάγκο της λεμονάδας και κάποιοι από αυτούς προσφέρθηκαν να δώσουν φιλοδωρήματα στα παιδιά που τους εξυπηρετούσαν. Μπορείτε να δείτε πώς αντιμετώπισε ο κάθε ένας αθλητής και η κάθε μία αθλήτρια το «lemonade challenge » στο βίντεο που ακολουθεί: