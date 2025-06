Οι σχέσεις του Brooklyne Beckham με την οικογένειά του περνάνε κρίση τον τελευταίο καιρό με αποτέλεσμα να έχει διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί τους. Η ρήξη στις σχέσεις τους έχει ονομαστεί “Beckxit” και τη συγκρίνουν με αυτή που επήλθε στις σχέσεις του Πρίγκιπα Harry με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας καθώς μετακόμισε με τη σύζυγό του Meghan Markle στις Η.Π.Α. Μάλιστα ο Brooklyn Beckham έχει προσλάβει την ίδια δικηγόρο (Jenny Afia) με τον Πρίγκιπα Harry για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του, ενώ δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει διάθεση επανασύνδεσης.

Η ένταση στις σχέσεις του Brooklyn Beckham με την οικογένειά του ξεκίνησε το 2022 κυρίως εξαιτίας των ζητημάτων που αφορούσαν το σχεδιασμό του γάμου του με τη Nicola Peltz η οποία όπως φαίνεται ασκεί τεράστια επιρροή πάνω του. Η σύζυγος του Brooklyne με τη μητέρα του φαίνεται πως δεν τα πήγαιναν ιδιαίτερα καλά και η σχέση τους ψυχράνθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Στη συνέχεια στα προβλήματα προστέθηκε το γεγονός ότι ο αδερφός του Romeo είναι σε σχέση με μια πρώην του Brooklyn την οποία μάλιστα είχε μαζί του στα 50ά γενέθλια του πατέρα τους David, στα οποία το ζευγάρι Brooklyn-Nicola δεν παραβρέθηκαν. Κάποιοι λένε πως ένας επιπλέον λόγος που η οικογένεια έχει φτάσει σε αυτή τη ρήξη είναι πως οι γονείς του Brooklyn θέλουν εγγόνια από το ζευγάρι κάτι για το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο και δεν τους αρέσει η πίεση που τους ασκείται.

Ο Brooklyn πληροφορήθηκε την αναγόρευση του πατέρα του σε ιππότη, καθώς έλαβε τον τίτλο sir από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάτι που τους απομάκρυνε ακόμη περισσότερο ενώ παράλληλα, η Nicola Peltz και η οικογένειά της φαίνεται ότι έχουν κυριολεκτικά απορροφήσει τον μεγαλύτερο γιο των Beckham συναισθηματικά και οικονομικά σε αντίθεση με την δική του οικογένεια που φημολογείται ότι δεν τον στήριξε τόσο πολύ. Ουσιαστικά, ο Brooklyne έχει επιλέξει τη σύζυγό του και έχει αποξενωθεί από τους γονείς και από τα αδέρφια του με το θέμα να απασχολεί τη δημοσιότητα.

Πρόσφατα μάλιστα έκανε ένα ακόμα τατουάζ πάνω του αφιερωμένο στη σύζυγό του – κάποιοι λένε πως ο αριθμός του αγγίζει τα 70 – το οποίο ανέβασε σε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και πρόκειται για ένα ερωτικό γράμμα που του είχε γράψει η Nicola πριν από το γάμο τους. ‘Ηταν ένα χειρόγραφο σημείωμα γραμμένο με κομψά καλλιτεχνικά γράμματα το οποίο χτύπησε ο Brooklyne στην πλάτη του ακριβώς κάτω από τον αυχένα και αναφέρει τα εξής: «My forever boy. Read this anytime you feel anxious. I want you to know how deeply loved you are. You have the kindest heart I’ve ever met… Just know we can get through it all together if you breathe slow and trust», που σημαίνει: «Παντοτινό μου αγόρι, διάβαζε αυτό κάθε φορά που νιώθεις αγχωμένος. Θέλω να ξέρεις πόσο βαθιά σε αγαπώ. Έχεις την πιο ευγενική καρδιά έχω γνωρίσει. Απλά να ξέρεις ότι μπορούμε να τα περάσουμε όλα μαζί αν αναπνέεις αργά και εμπιστεύεσαι.»

Το θέμα είναι πως στο σημείο που το έκανε, δε μπορεί να το δει χωρίς τη βοήθεια όχι μόνο ενός, αλλά δυο καθρεφτών, επομένως μάλλον θα ξε-αγχώνεται δύσκολα, ενώ δε θα μπορούσαμε να μη σχολιάσουμε το γεγονός ότι γενικά μιλώντας, οι έρωτες κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσουν, ενώ τα τατουάζ είναι παντοτινά, ακόμη και τώρα που υπάρχουν τα λέιζερ, καθώς το αποτύπωμά τους μένει στο σώμα για πάντα- και ειδικά αν είναι τόσα πολλά όσα έχει κάνει ο Brooklyn για τη Nicola μιλάμε για πολύ μελάνι και πολλά αποτυπώματα. Toυ ευχόμαστε να μη χρειαστεί να τα αφαιρέσει και να μην αγχώνεται.