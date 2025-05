Αρνητική ήταν η απάντηση του Ολυμπιακού στην πρόταση της Μπράιτον ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Μπάμπη Κωστούλα.

Ο νεαρός επιθετικός έχει «ενεργοποιήσει» τα ραντάρ μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων με τις εμφανίσεις του τόσο στο Youth League, όσο και στην πρώτη ομάδα των «ερυθρολεύκων».

Σύμφωνα με δημοσίευμα βρετανικού μέσου theathletic, η Μπράιτον κατέθεσε εντυπωσιακή πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του νεαρού Μπάμπη Κωστούλα, προσφέροντας περίπου 30 εκατομμύρια λίρες (περίπου 36 εκατ. ευρώ), συν τον Αμπνταλάχ Σίμα ως έμψυχο αντάλλαγμα.

Ο Σίμα, 23χρονος διεθνής εξτρέμ από τη Σενεγάλη, ανήκει στην αγγλική ομάδα και αυτή τη σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στην Μπρεστ, με απολογισμό 7 γκολ και 2 ασίστ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η πρόταση θεωρείται εξαιρετικά δελεαστική, ωστόσο δεν υπάρχει αισιοδοξία πως θα γίνει αποδεκτή.

Όπως αναφέρεται, οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίζονται αποφασισμένοι να κρατήσουν τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή και δεν δείχνουν διατεθειμένοι να μπουν σε διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Η στάση αυτή φανερώνει τη σημασία που αποδίδει ο σύλλογος στον Κωστούλα, ενισχύοντας την πρόθεση του Ολυμπιακού να τον εντάξει στον βασικό κορμό της ομάδας τα επόμενα χρόνια.

