Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Λος Άντζελες Κλίπερς, γνωρίζοντας την ήττα με 117-127 το πρωί της Κυριακής.

Παρά την έντονη προσπάθεια, ειδικά από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα Ελάφια λύγισαν στα κρίσιμα λεπτά, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να πάρουν τη νίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 36 πόντους με 12/22 δίποντα και 12/15 βολές, ενώ μάζεψε 13 ριμπάουντ, πρόσφερε 1 ασίστ και έκανε 1 τάπα. Στο πλευρό του, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ πέτυχε triple-double με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αν και είχε μόλις 1/9 τρίποντα και κάποια καθοριστικά λάθη που κόστισαν στην ομάδα του. Ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ συνέβαλε με 19 πόντους, ευστοχώντας σε 5 από τα 9 τρίποντα που επιχείρησε, ενώ ο Τόριαν Πρινς πρόσθεσε 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Οι Μπακς ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, φτάνοντας γρήγορα σε διαφορά 11 πόντων (21-10) στα πρώτα λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, οι Κλίπερς αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να κλείσουν την πρώτη περίοδο με ισοπαλία (24-24). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με σκορ 59-58 υπέρ του Μιλγουόκι.

Η τρίτη περίοδος ήταν εξίσου ανταγωνιστική. Οι Μπακς διατήρησαν το προβάδισμα με κρίσιμα σουτ, όπως τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μπρουκ Λόπεζ και το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο (81-86 στο 33′). Ωστόσο, οι Κλίπερς αντέστρεψαν την κατάσταση στην τέταρτη περίοδο. Με βολές και ένα μεγάλο τρίποντο του Τζέιμς Χάρντεν, ξέφυγαν με 12 πόντους (112-100 στο 42′) και κράτησαν τη διαφορά μέχρι το τέλος.

James Harden was a FORCE for the Clippers, tallying his 3rd 40+ PT game of the season!



💪 40 PTS

💪 5 REB

💪 9 AST

💪 4 3PM pic.twitter.com/mqfm3OOsMG