Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο του Λας Βέγκας, όταν ένας σωσίας του Τζάστιν Μπίμπερ κατάφερε να ξεγελάσει κοινό, DJ και προσωπικό, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και να τραγουδήσει στη σκηνή.

Την ώρα που ο πραγματικός Μπίμπερ βρίσκεται και πάλι στα charts με το νέο του τραγούδι «Swag» και το «Daisies» που φιγουράρει στο Top 5 της Βρετανίας, ένας μιμητής, γνωστός στο διαδίκτυο ως «Bustin Jieber», έκλεβε την παράσταση στο XS Nightclub το Σάββατο 16 Αυγούστου.

Βίντεο στο TikTok δείχνουν τον σωσία να ανεβαίνει στη σκηνή και να «παρασύρει» το κοινό, ενώ φήμες αναφέρουν πως στο μεταξύ πρόλαβε να αφήσει και έναν λογαριασμό 10.000 δολαρίων στο μπαρ. Ο γνωστός DJ Gryffin μάλιστα παραδέχθηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης, καθώς όπως εξήγησε «ο Μπίμπερ εμφανίστηκε με την ομάδα του και μου είπαν πως ήθελε να τραγουδήσει».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι το σκοτεινό περιβάλλον του club και η δυνατή μουσική έκαναν πιο δύσκολο να αντιληφθεί τι συμβαίνει. «Η ομάδα του είπε ότι ήθελε να ερμηνεύσει το “Sorry”… μικρή λεπτομέρεια, τελικά εγώ έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη», έγραψε με χιούμορ.

Το κοινό πίστεψε πως έβλεπε τον αληθινό σταρ, μέχρι που ο DJ έμαθε την αλήθεια: επρόκειτο για τον 29χρονο Γάλλο Ντίλαν Ντεσκλό (Dylan Desclos), ο οποίος εδώ και χρόνια χτίζει καριέρα μιμούμενος τον Μπίμπερ. Στο παρελθόν, μάλιστα, έχουν γίνει viral βίντεό του σε μέσα μεταφοράς, με τη Χέιλι Μπίμπερ να σχολιάζει κάποτε ότι «την τρόμαξε». Ο Desclos είχε φτάσει στο σημείο να στήσει ακόμη και δική του «παγκόσμια περιοδεία», υποδυόμενος τον τραγουδιστή.

Το Instagram του φαίνεται να έχει πλέον κατέβει, αλλά το τελευταίο του «χτύπημα» απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο εύκολα μπορεί να ξεγελάσει κόσμο. Χρήστες στα social media σχολίασαν κάτω από την ανάρτηση του Gryffin ότι «είναι ανησυχητικό πόσο εύκολα κατάφερε να ξεγελάσει τους πάντες», με άλλους να παραδέχονται ότι «τουλάχιστον ο DJ την πάτησε όσο κι εμείς».

Ένας χρήστης έγραψε: «Ο Bustin Jieber ήταν όλη η φάση», ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Ήταν πραγματικά εμβληματικό αυτό που έκανε».