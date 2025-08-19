Με το πέρασμα του χρόνου, το σώμα μας αλλάζει με τρόπους που συχνά δεν περιμένουμε. Μερικές από αυτές τις αλλαγές μπορεί να φαίνονται περίεργες ή ανησυχητικές, αλλά οι ειδικοί εξηγούν ποια είναι απολύτως φυσιολογικά και πότε πρέπει να απευθυνθούμε σε γιατρό.

Τα δόντια στραβώνουν ξανά

Ακόμα κι αν κάποτε φορέσατε σιδεράκια και αποκτήσατε τέλεια ευθυγραμμισμένα δόντια, με τα χρόνια μπορεί να δείτε τα κάτω δόντια σας να στραβώνουν. «Δεν είναι σπάνιο τα δόντια να μετακινούνται καθώς μεγαλώνουμε», εξηγεί η Dr. Leila Jahangiri, πρόεδρος του τμήματος Προσθετικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Αυτό συμβαίνει πιο συχνά στα κάτω δόντια και μπορεί να οφείλεται σε απώλεια κάποιου δοντιού, σε περιοδοντίτιδα που αποσταθεροποιεί τα δόντια ή σε φθορά από το τρίξιμο.

Η φωνή αλλάζει

Με την ηλικία, οι φωνητικές χορδές λεπταίνουν, χάνουν την ελαστικότητά τους και δεν κλείνουν τόσο σφιχτά όσο παλιά. «Η φωνή μπορεί να ακούγεται πιο αδύναμη ή βραχνή», εξηγεί ο Dr. Ted Mau, διευθυντής του Voice Center στο UT Southwestern Medical Center. Στους άνδρες, ο τόνος μπορεί να ανεβαίνει με τα χρόνια, ενώ στις γυναίκες συχνά πέφτει λόγω ορμονικών αλλαγών μετά την εμμηνόπαυση. Αν οι αλλαγές είναι ξαφνικές ή συνοδεύονται από επίμονη βραχνάδα, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν ωτορινολαρυγγολόγο.

Το ύψος μειώνεται

Η μείωση του ύψους ξεκινά γύρω στα 40 και γίνεται πιο αισθητή μετά τα 70. Σύμφωνα με έρευνες, οι άνδρες χάνουν κατά μέσο όρο περίπου 2,5 εκατοστά μέχρι τα 70, ενώ οι γυναίκες σχεδόν 5 εκατοστά. Μετά τα 80, η απώλεια μπορεί να συνεχιστεί. «Χάνουμε οστό και χόνδρο στους σπονδύλους, οι μυς της μέσης και της πλάτης αποδυναμώνονται και ακόμη και οι καμάρες των ποδιών μας χαμηλώνουν», αναφέρει ο Dr. Ardeshir Hashmi από την Cleveland Clinic. Η φυσική δραστηριότητα, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης και η σωστή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D μπορούν να επιβραδύνουν τη διαδικασία. Ωστόσο, μια απότομη μείωση ύψους μπορεί να υποδηλώνει οστεοπόρωση ή άλλο πρόβλημα και χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Οι ημικρανίες μειώνονται

Αν και οι γυναίκες ταλαιπωρούνται συχνότερα και εντονότερα από ημικρανίες σε σχέση με τους άνδρες, μετά την εμμηνόπαυση τα συμπτώματα συχνά βελτιώνονται. «Οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν ότι οι κρίσεις μειώνονται σε συχνότητα και ένταση ή ακόμα και εξαφανίζονται», λέει η νευρολόγος Seniha Nur Ozudogru από το Penn Medicine. Σε μεγαλύτερες ηλικίες οι ημικρανίες μπορεί να εμφανίζονται χωρίς τα κλασικά συνοδά συμπτώματα, όπως αύρα ή ναυτία, και να είναι λιγότερο εξουθενωτικές.