«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και το έχει αποδείξει» υπογράμμισε ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο 105,5».

Σημείωσε ακόμη: «Το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, το υπερπλεόνασμα είναι σχεδόν 4,5 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από ΦΠΑ είναι 12,88 δισ. ευρώ, από 11,9 δισ. πέρσι και 11 δισ. το 2023. Δηλαδή αύξηση 1,88 δισ. ή αλλιώς 17% σε δύο χρόνια. Από τον ΦΠΑ θίγονται τα πιο φτωχά και τα μεσαία στρώματα, που ξοδεύουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους στα βασικά είδη κατανάλωσης. Έτσι αυξάνονται οι ανισότητες. Στην ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελλος θα παρουσιάσει μια πραγματική προοδευτική εναλλακτική διέξοδο απέναντι στη σημερινή κατάσταση. Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, τη μείωση, ακόμα και το μηδενισμό σε βασικά είδη του ΦΠΑ».

Μιλώντας επίσης για τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου που κυκλοφόρησαν στον Τύπο και έθιξε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τις προηγούμενες ημέρες με ανακοίνωσή του, ο κύριος Καλπάκης είπε δηκτικά: «Για να μην παιδεύονται στην κυβέρνηση, τους προτείνω να φτιάξουν έναν εκλογικό νόμο, όπου ανεξαρτήτως αποτελέσματος, την αυτοδυναμία θα την πάρει το κόμμα που το όνομα του προέδρου του είναι ‘Κυριάκος’ και το επίθετο ‘Μητσοτάκης’». Παράλληλα, για τα σενάρια επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη επισήμως στο Μαξίμου σχολίασε: «Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Βγήκε η Ομάδα Αλήθειας να μας απαντήσει ότι φοβόμαστε τον Δημητριάδη. Τι να φοβηθούμε, μην μας παρακολουθήσει τα τηλέφωνα; Όλα αυτά είναι σημάδια αποδρομής ενός συστήματος εξουσίας που καταρρέει και ψάχνει από κάπου να πιαστεί».

«Θλιβερή η εικόνα των Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο»

Για την εξωτερική πολιτική της χώρας και τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Η λογική του πιστού και δεδομένου συμμάχου έχει μειώσει την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας. Αυτή η λογική, έρχεται σε ένα περιβάλλον, όπου το διεθνές δίκαιο πηγαίνει εντελώς περίπατο και βλέπουμε κορυφαία ζητήματα, όπως η ειρήνη στην Ουκρανία, να γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ντιλ μεταξύ δύο αυταρχικών ηγετών, του Τραμπ και του Πούτιν, με μια Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στην πραγματικότητα παρακολούθημα και ουρά, και σε μία θέση η οποία δεν αρμόζει καθόλου στην ιστορία και τις αξίες της. Και δυστυχώς, η πολιτική που έχει ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κομμάτι της πολιτικής της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των θλιβερών εικόνων για τους Ευρωπαίους ηγέτες, στον Λευκό Οίκο».

Πηγή: ΑΠΕ