Προκειμένου να υπάρξει πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι δυτικές χώρες πρέπει να αποδεχθούν πως η Ουκρανία δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ότι συζητήσεις σχετικά με αλλαγές στα εδάφη της θα είναι αναγκαίες, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

«Η πρώτη βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό της σύρραξης είναι το να κατανοηθεί ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ», είπε, μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το ίδιο σημαντικό είναι να κατανοηθεί πραγματικά ότι χωρίς να υπάρξει μια συζήτηση για εδαφικές αλλαγές στην Ουκρανία, δεν θα προχωρήσουμε μπροστά».