Εντυπωσιακή είναι η μείωση των μεταναστευτικών ροών μετά την τρίμηνη αναστολή του ασύλου, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τ/σ Mega, προσθέτοντας πως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα να γίνει κράτος “ανοικτών συνόρων”.

«Στην Ελλάδα δεν έρχονται μόνο κατατρεγμένοι, έρχονται και κακομαθημένοι», τόνισε ο υπουργός και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να γίνει η χώρα «ανοιχτών συνόρων» ή να υποδέχεται «με λουλούδια» όσους εισέρχονται παράνομα, προαναγγέλλοντας ότι στα τέλη Αυγούστου έρχεται στη Βουλή νομοσχέδιο το οποίο θα ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή. «Απορρίφθηκε το άσυλό σου; Έχεις ποινικό αδίκημα, με ποινή φυλάκισης από δύο έως πέντε έτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι μεταναστευτικές ροές παρουσιάζουν εντυπωσιακή μείωση μετά την τρίμηνη αναστολή του ασύλου, ενώ ανέδειξε ως κορυφαίο ζήτημα την αύξηση των επιστροφών, είτε οικειοθελών είτε αναγκαστικών, σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις ΜΚΟ που έχουν προσφύγει κατά της τροπολογίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα αποδεχθούμε να έρχονται καραβιές και η κυβέρνηση να μην αντιδρά».

Αναφερόμενος σε περιστατικά προκλητικής συμπεριφοράς αιτούντων άσυλο, όπως στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δήλωσε ότι «όποιος αιτείται άσυλο οφείλει να σέβεται τη χώρα – αν δεν τη σέβεται, η διαδικασία σταματά και ενεργοποιείται απέλαση». Τέλος, τόνισε ότι αλλάζει και η λογική της ένταξης: αντί για επιδοματική πολιτική, οι δικαιούχοι ασύλου θα αποκτούν δεξιότητες, θα μαθαίνουν τη γλώσσα και θα εντάσσονται στην αγορά εργασίας, καθώς «δεν μπορεί να ζουν μόνιμα εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων».

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Θ. Πλεύρη:

Για τις μεταναστευτικές ροές και την τρίμηνη αναστολή ασύλου: «Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου είχαμε 2.642 αφίξεις, γεγονός που μας οδήγησε στην απόφαση για την τρίμηνη αναστολή του ασύλου. Στη συνέχεια, ολόκληρο τον υπόλοιπο Ιούλιο καταγράφηκαν μόλις 913 αφίξεις, ενώ τον Αύγουστο βλέπουμε ακόμη πιο μεγάλη μείωση, με κάτω από 400 αφίξεις μέσα σε τρεις εβδομάδες. Αυτό δείχνει ότι η τροπολογία, οι διπλωματικές κινήσεις και το σαφές μήνυμα που εκπέμπει η Ελλάδα αποδίδουν: δεν εξετάζεται άσυλο, οι νεοεισερχόμενοι κρατούνται και μπαίνουν σε διαδικασίες επιστροφής».

Για το νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή: «Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στις επιτροπές στα τέλη Αυγούστου και θα ψηφιστεί πριν από τη ΔΕΘ. Η βασική του κατεύθυνση είναι η ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής. Μέχρι σήμερα, όποιος έβλεπε να απορρίπτεται το αίτημα ασύλου του, μπορούσε απλώς να μείνει στη χώρα, χωρίς καμία κύρωση. Αυτό αλλάζει. Απορρίφθηκε το άσυλό σου; Έχεις ποινικό αδίκημα, με ποινές φυλάκισης από δύο έως πέντε έτη. Η μόνη δυνατότητα απαλλαγής από την ποινή θα είναι η συνεργασία για επιστροφή στη χώρα προέλευσης. Έτσι δημιουργείται ισχυρό αντικίνητρο για όσους δεν έχουν πραγματικό προσφυγικό προφίλ».

Για τις επιστροφές και τη συνεργασία με τρίτες χώρες: «Οι επιστροφές είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα. Σήμερα πραγματοποιούνται περίπου 7.000-10.000 επιστροφές τον χρόνο, ενώ οι αφίξεις μπορεί να φτάσουν τις 30.000-40.000. Οι αναγκαστικές επιστροφές είναι δύσκολες, γιατί απαιτούν τη συνεργασία τρίτων χωρών. Ακόμη και με χώρες που συνεργάζονται, όπως η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, το ισοζύγιο παραμένει αρνητικό: έρχονται περισσότεροι απ’ όσους δέχονται πίσω. Μέχρι σήμερα, όποιος έβλεπε να απορρίπτεται το αίτημα ασύλου του δεν είχε καμία κύρωση και δεν είχε λόγο να φύγει. Αυτό αλλάζει: κόβονται όλα τα προνόμια και ποινικοποιείται η παράνομη παραμονή, ώστε να δημιουργηθεί ισχυρό αντικίνητρο. Στόχος είναι να αυξηθούν οι οικειοθελείς αποχωρήσεις και να αποκατασταθεί η ισορροπία».

Για τις προσφυγές ΜΚΟ και τις αποφάσεις των δικαστηρίων: «Είναι σεβαστές όλες οι αποφάσεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Ωστόσο, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει την πολιτική της. Η τροπολογία για την αναστολή του ασύλου έβαλε στη ζυγαριά το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να μη βλέπουν ανεξέλεγκτες ροές στα σύνορα. Ήταν μια απόφαση απολύτως τεκμηριωμένη, χρονικά περιορισμένη, και με ξεκάθαρο μήνυμα: η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανοιχτών συνόρων, ούτε χώρα που θα τους αποδεχόμαστε με λουλούδια. Δεν θα αποδεχθούμε να έρχονται καραβιές και η κυβέρνηση να μην αντιδρά».

Για περιστατικά προκλητικής συμπεριφοράς αιτούντων άσυλο: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έρχονται ως κατατρεγμένοι, αλλά με νοοτροπία κακομαθημένων, χωρίς σεβασμό στη χώρα που τους φιλοξενεί. Δεν υπάρχουν μόνο κατατρεγμένοι – υπάρχουν και κακομαθημένοι. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε προκλητικές ενέργειες, όπως αυτή στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η ελληνική Πολιτεία δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιες συμπεριφορές. Όποιος αιτείται άσυλο, οφείλει να σέβεται τη χώρα. Αν δεν τη σέβεται, η διαδικασία σταματά και ενεργοποιείται απέλαση».

Για την ένταξη όσων λαμβάνουν άσυλο: «Η λογική της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη: σταματά η επιδοματική πολιτική. Αντί για επιδόματα, θα δίνουμε ευκαιρίες σε όσους έχουν άσυλο να αποκτήσουν δεξιότητες, να μάθουν τη γλώσσα, να εργαστούν και να ενταχθούν παραγωγικά στην κοινωνία. Δεν μπορεί η ένταξη να σημαίνει μόνιμη εξάρτηση από το κράτος. Ο στόχος είναι οι άνθρωποι αυτοί να σταθούν στα πόδια τους και να μη ζουν εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων».