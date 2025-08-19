Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ από την είδηση του θανάτου του Απόστολου Σαββουλίδη.

Ο εκλιπών ήταν επί δέκα χρόνια τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και άφησε την τελευταία του πνοή, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του.

Ο Απόστολος Σαββουλίδης αγωνίστηκε σε 125 ματς με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων» ως μέλος της «χρυσής γενιάς» της δεκαετίας του ’70 κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Η δήλωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Απόστολου Σαββουλίδη, που έφυγε από τη ζωή.

Ο τερματοφύλακας της χρυσής γενιάς της δεκαετίας του ’70 αγωνίστηκε σε 125 παιχνίδια κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Καλό ταξίδι…».

