Βίντεο από τη στιγμή της ανατροπής του ασθενοφόρου στην περιοχή Γουδή, που στοίχισε τη ζωή στον ασθενή που μετέφερε, βγήκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Στο βίντεο του Alpha φαίνεται η προσπάθεια πολιτών να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό, όταν το ιδιωτικό ασθενοφόρο ανετράπη στη μέση του δρόμου, στην οδό Μικράς Ασίας, αφού εμβολίστηκε από άλλο όχημα.

Άλλο βίντεο κατέγραψε την πορεία του οχήματος, ενός λευκού βαν, να βγαίνει από δρόμο χωρίς να σταματήσει στο STOP.

«Η κυρία που οδηγούσε πέρασε με τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα, μας χτύπησε από τη δεξιά μεριά. Εγκλωβιστήκαμε μέσα στο ασθενοφόρο…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ένας από τους διασώστες που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο την ώρα της σύγκρουσης.

Αφού απεγκλωβίστηκε o ασθενής, οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε στο «Λαϊκό» νοσοκομείο.

Συνεχίζει να νοσηλεύεται ο οδηγός του ασθενοφόρου.