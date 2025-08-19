Στις 21 Αυγούστου, η Attica Bank γυρίζει σελίδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου θα εμφανίζεται πλέον με τη νέα της επωνυμία «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «CrediaBank». Την ίδια ημέρα, ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής αλλάζει από «ATT» σε «CREDIA».

Η αλλαγή αυτή αποτελεί συνέχεια της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2025 και ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση της επωνυμίας της Τράπεζας από «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» σε «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία». Για τις διεθνείς της συναλλαγές, η νέα επωνυμία θα αποδίδεται ως «CrediaBank S.A.».

Η σχετική αλλαγή καταχωρίστηκε επίσημα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 12 Αυγούστου 2025, με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ στις 19 Αυγούστου το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την τροποποίηση.

Με αυτόν τον τρόπο, η Τράπεζα κάνει το επόμενο βήμα της στρατηγικής της ανανέωσης, αποκτώντας νέα εταιρική ταυτότητα και παρουσία στην αγορά.