Ένας 33χρονος κάτοικος Χίου, συνελήφθη την Κυριακή 17 Αυγούστου, κατηγορούμενος ότι επιχείρησε να δολοφονήσει την αλλοδαπή πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Πυργίου, επιτέθηκε στη γυναίκα μετά από έντονο καβγά, τραυματίζοντάς την στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα με όπλο που είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα.

Κατά τη σύλληψή του κατασχέθηκαν σφαιρίδια αεροβόλου και μία σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και δύο πυροβόλα όπλα (δίκαννο και καραμπίνα), καθώς και συσκευασία αεροβόλου.

Ο 33χρονος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τετάρτη 20 Αυγούστου, στον ανακριτή με τις βαριές κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της παραβίασης της νομοθεσίας περί όπλων και της ενδοοικογενειακής βίας.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.