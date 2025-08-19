Ο Ρενάτο Σάντσες φαίνεται ότι βρίσκεται στη λίστα με τους μέσους που εξετάζει ο Παναθηναϊκός και πορτογαλικό ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι οι “πράσινοι” παλεύουν για την απόκτησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μετά από μία εξαιρετική τριετία στη Λιλ, ο Ρενάτο Σάντσες βρέθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2022, αλλά στους Παριζιάνους πήρε λίγες ευκαιρίες και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν δανεικός σε Ρόμα και Μπενφίκα, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει πλέον την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με το Diário de Transferências μάλιστα, “ο Παναθηναϊκός του Ρουί Βιτόρια και η Τράμπζονσπορ βρίσκονται σε… αγώνα για την απόκτησή του”. Το “τριφύλλι” έχει πάντως ανοιχτές και τις υποθέσεις των Ουναΐ και Ταμπόρδα για τη θέση του κεντρικού μέσου.

Μεγάλο ρόλο στις εξελίξεις παίζει και η παρουσία του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς με αυτόν στην τεχνική ηγεσία, ο Ρενάτο Σάντσες έχει πραγματοποιήσει από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του στην Μπενφίκα.

Ο Ρενάτο Σάντσες πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα το 2014 και από την επόμενη σεζόν εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα έχοντας συνεισφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λόγω των εξαιρετικών εμφανίσεών του, τον Ιούλιο του 2016, αν και είχε βρεθεί πολύ κοντά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μεταγράφηκε στην Μπάγερν Μονάχου, για περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, ποσό-ρεκόρ για εκείνη την περίοδο.

Το 2017 παραχωρήθηκε δανεικός στη Σουόνσι και μέσω των νέων πολύ καλών του εμφανίσεων, το 2019 υπέγραψε στη Λιλ, όπου συνέβαλε καθοριστικά στην ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος Ligue 1 το 2020–21. Όπως ήταν αναμενόμενο, το 2022 η Παρί Σεν Ζερμέν τον απέκτησε και εν συνεχεία είχε δανεισμούς σε Ρόμα και Μπενφίκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 βραβεύτηκε με το βραβείο “Golden Boy”, ως ο πιο υποσχόμενος νέος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη.

Ο 28χρονος την περσινή σεζόν είχε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπενφίκα.